Автоконцерн Hyundai начнет выпуск трех кроссоверов в России

Автоконцерн Hyundai начнет производство кроссоверов Tucson, Palisade и Kia Sportage под Санкт-Петербургом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Инвестиции вырастут с 16 миллиардов рублей до 52,8 миллиарда рублей. Компания выплатит 439 миллиардов рублей в качестве налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин, передало РИА ФАН.

«Дополнительное соглашение с ООО „Хендэ мотор мануфактуринг рус“ предполагает включение в номенклатуру продукции новые модели автомобилей — Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, Kia Sportage», — рассказал первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков.