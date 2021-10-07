Автокомпания Lancia вернет в производство модель Delta

Итальянская компания Lancia планирует вернуть в производство модель Delta. Автомобиль поступит в продажу в 2026 году. Машина получит электрические силовые установки. Об этом сообщило РИА ФАН.

В планах компании прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Вместо них будут выпускать электрокары. В модели Delta в передней части разместят аккумулятор, электродвигатель установят на задней оси. На автомобиль установят батареи нового поколения. Это позволит преодолевать около 700 километров на одном заряде.