Транспорт 18 марта 2024, 17:38 Автоюрист Славнов рассказал о возможности привлечения к ответственности водителя, который подрезал другое авто

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Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал, какие образом можно привлечь к ответственности водителя, который подрезал другого, тем самым спровоцировав аварию на дороге.

Как пояснил эксперт, наличие повреждений на машине водителю придется доказывать через независимую экспертизу. Если экспертами будет установлено, что произошло бесконтактное ДТП, можно заявить по страховому полису каско.

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Бесконтактным ДТП считается ситуация, когда, например, водитель подрезал другого, в результате чего машина съехала с дороги и столкнулась с деревом или столбом, а виновник аварии в это время скрылся, пояснил Славнов.