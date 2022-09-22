Автоюрист Славнов рассказал о пользе мобильного приложения «Госуслуги Авто» | 360°

Все новости

Интересное

23 сентября 2022, 21:05

Площадка для ночных гонок появится в Челябинске

Власть

23 сентября 2022, 21:02

Детский сад и школа появятся на севере Москвы

Реклама

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Тайник с автоматами и патронами обнаружили в Волгоградской области

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Menopause: массаж ног облегчает симптомы климакса

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Психолог Ениколопов объяснил повышенный спрос на психотропные в России

Мир

23 сентября 2022, 21:00

Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Владельцев незаконного казино осудили в Югре

Власть

23 сентября 2022, 21:00

Два жилых дома появятся в Котловке в Москве

Деньги

23 сентября 2022, 21:00

Курс фунта оказался меньше 1,1 доллара впервые с 1985 года

Транспорт

22 сентября 2022, 15:22

Автоюрист Славнов рассказал о пользе мобильного приложения «Госуслуги Авто»

Читать 360tv в

ГИБДД разрешила предоставлять электронное водительское удостоверение в тестовом режиме с 1 октября. Сделать это можно будет с помощью приложения «Госуслуги Авто». Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал о пользе данного приложения. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Мобильное приложение „Госуслуги Авто“ давно уже тестируется. Туда можно забить и водительское удостоверение, и СТС-ки, и страховки на свою машину. Бывает, что водители забывают свои права дома и сталкиваются с неприятностями. Теперь же в этом не будет ничего страшного», — пояснил специалист.

Реклама

По словам Славнова, данная инициатива сделает управление автомобилем более комфортным и безопасным для водителей. Он подчеркнул, что на данный момент приложение работает без сбоев. Мужчина подчеркнул, что в последнее время существует острая необходимость перейти на электронные документы.

Реклама

Машины

Водители

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама