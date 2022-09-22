Автоюрист Славнов рассказал о пользе мобильного приложения «Госуслуги Авто» | 360°

Транспорт 22 сентября 2022, 15:22 Поделиться Telegram

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Viber Автоюрист Славнов рассказал о пользе мобильного приложения «Госуслуги Авто»

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ГИБДД разрешила предоставлять электронное водительское удостоверение в тестовом режиме с 1 октября. Сделать это можно будет с помощью приложения «Госуслуги Авто». Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал о пользе данного приложения. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Мобильное приложение „Госуслуги Авто“ давно уже тестируется. Туда можно забить и водительское удостоверение, и СТС-ки, и страховки на свою машину. Бывает, что водители забывают свои права дома и сталкиваются с неприятностями. Теперь же в этом не будет ничего страшного», — пояснил специалист.

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По словам Славнова, данная инициатива сделает управление автомобилем более комфортным и безопасным для водителей. Он подчеркнул, что на данный момент приложение работает без сбоев. Мужчина подчеркнул, что в последнее время существует острая необходимость перейти на электронные документы.

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