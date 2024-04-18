Транспорт 18 апреля 2024, 16:16 Автоюрист Славнов: пострадавшие в ДТП с автобусом пассажиры могут получить компенсацию

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Пострадавшие пассажиры общественного транспорта, попавшего в аварию, могут рассчитывать на возмещение ущерба страховой компанией. Об этом сообщил автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, общественный транспорт ничем не отличается от других участников дорожного движения. Если в результате ДТП кто-то из пассажиров упал и получил травму, он также может обратиться в страховую компанию виновника и получить компенсацию, сообщило «АБН 24».

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При этом если лимита ОСАГО на покрытие нанесенных гражданам повреждений не хватит, виновнику аварии придется доплачивать из собственного кармана, отметил Славнов.