18 марта 2024, 14:46
Автоюрист Славнов посоветовал водителям после попадания авто в яму вызывать дорожно-патрульную службу
Автомобилистам, чья машина пострадала из-за попадания в яму, первым делом стоит вызывать бригаду дорожно-патрульной службы. Об этом «ФедералПресс» сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.
Эксперт пояснил, что инспектор зафиксирует все детали, осуществит замер ямы и определит степени соответствия конкретному ГОСТу.
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«Если параметры ямы превышают допустимые значения, то взыскание средств проводится с баланса компании, ответственной за этот участок дороги», — добавил он.
Далее с полным комплектом документов следует идти в ответственную организацию и получать свою выплату, отметил Славнов.
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