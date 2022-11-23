Транспорт 23 ноября 2022, 16:40 Автоюрист Славнов посоветовал не вступать в диалог с мошенниками в случае подставного ДТП

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Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Lenta.ru объяснил, как вести себя водителю в случае подставного ДТП. По его словам, ни в коем случае не надо вступать в диалог с мошенниками.

Эксперт советует сразу же обращаться в правоохранительные органы.

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«Как правило, такие случаи разворачиваются следующим образом: „сбивают“ одного, на месте сразу появляется „свидетель“, который все видел и даже, совершенно случайно, снял все на телефон», — объяснил Славнов.

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Мошенники предлагают якобы виновнику ДТП заплатить 25-30 тысяч рублей без вызова сотрудников ГИБДД.

Славнов подчеркнул, что как правило мошенники покидают место авария после предупреждения о том, что вы звоните в полицию.