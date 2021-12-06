Автоюрист рассказал, какое допоборудование запрещено ставить на машину

Установка дополнительного оборудования в автомобиле всегда должна согласовываться с ГИБДД. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, самым распространенным нарушением является незаконная установка газового оборудования, поскольку такая конструкция должна пройти специальную сертификацию.

«Это оборудование никто не просчитывал и никто не знает, как оно работает. Пожалуй, это самый распространенный вид незаконного переоборудования, но, опять же, узаконить можно, если вы подадите все документы, сертификаты, лицензии, что подключили и купили в нормальном месте, не в шарашкиной конторе», — процитировало ИА Nation News слова автоюриста.

Кроме того, нарушением является незаконная установка ксеноновых фар без специальных линз и омывателя. А вот рейлинги на крышу автомобиля можно спокойно установить и без регистрации, заключил автоюрист.