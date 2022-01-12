Автоюрист рассказал, какие штрафы могут получить водители за пересечение заснеженной разметки

Адвокат Сергей Радько рассказал, что если водитель пересечет разметку, которую не видно из-за снега, он любом случае получит штраф. При этом оспорить взыскание в таком случае практически невозможно. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, в зимний период водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах.

«Любой суд напишет, что водитель должен визуально определять наличие встречной полосы, поэтому маловероятно, что в такой ситуации его не признают виновным. Особенно если дорога имеет не по одной полосе, а по две в каждую сторону, то предполагается, что выезд на встречку все равно запрещен», — подчеркнул он.