Автоюрист раскритиковал идею новых штрафов за повышенную среднюю скорость

Введение административной ответственности за превышение допустимой средней скорости на длинных участках дорог не приведет к нужному результату. Из-за этого только увеличится количество штрафов и обжалований. Об этом «360» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

«Я считаю, что комплексы видеофиксации нужно оставить на тех опасных участках дороги, где они находятся. Иначе будет много погрешностей, много обжалований всего этого. Сейчас есть камеры, да. Но штраф за среднюю скорость не предусмотрен. В КоАП не написано про среднюю скорость», - объяснил эксперт.

По его словам, комплексы видеонаблюдения стоят для того, чтобы заботиться о безопасности дорожного движения, чтобы снизить риск аварий. Они расположены на опасных участках. Чтобы автовладельцы знали, когда притормозить, установлены специальные знаки. Все это нужно, чтобы снизить количество ДТП.

Поэтому Славнов считает, что сейчас нет необходимости вводить административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на длинных участках дорог.

Он объяснил, что, если камера стоит в начале пути и в конце, а водитель едет с превышением скорости, делая остановку перед камерой, он обнуляет свой путь. Например, средняя скорость у водителя, проехавшего 100 километров со скоростью 140 километров и с остановкой в полчаса получается 82 километра.

«С юридической точки зрения камеры видеонаблюдения нужно ставить на аварийно-опасных участках, а не по всей трассе, чтобы вычислить среднюю скорость, потому что ее можно обнулить. Здесь безопасность не будет в приоритете, а будет — поймать и наказать водителя, выписать штраф», — заключил собеседник «360».

По данным СМИ, штрафы хотят ввести за превышение установленной скорости движения. Сейчас вопрос о внесении изменений в кодекс обсуждают МВД, Минтранс и Минюст.