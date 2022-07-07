Автоюрист Радько объяснил рост летнего автокредитования в России

Автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько объяснил, с чем связан летний рост автокредитования в России. Об этом написало ИА НСН.

По словам эксперта, такая ситуация возникла в связи с желанием граждан купить новые машины, которые остались в стране на фоне дефицита.

«Люди немного оправились от тех шоковых состояний, в которых пребывали в феврале–марте, когда доллар сильно рос, цены выросли, а продажи упали. Россияне сейчас стали активно покупать машины, понимая, что им нескоро удастся их поменять, поскольку и доходы падают, и поставки машин сократились. Люди решили купить машины сейчас, чтобы в ближайшие годы об этой проблеме не задумываться», — считает юрист.

При этом Радько отметил, что на фоне дефицита покупатели берут в кредит все, что сейчас имеется в продаже.

«Дефицит наблюдается, и покупатели берут все, что есть, им уже не до выбора. В кредит сейчас берут чаще новые машины, потому что подержанный автомобиль — это лотерея, и не все хотят ради нее влезать в кредит. А при покупке автомобиля в салоне можно получить целый комплекс услуг и по кредитованию, и по страхованию, это удобнее», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в июне 2022 года российские банки выдали более 52 миллиардов рублей автокредитов. Это на 45% больше показателей мая.