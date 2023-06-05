Транспорт 05 июня 2023, 19:08 Автоюрист Радько назвал нелогичным решение штрафовать водителей за резину не по сезону

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Новые штрафы за то, что водитель не сменил шины на сезонные, нелогичны, потому что не учитывают климатических особенностей разных регионов страны. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал автоюрист Сергей Радько.

Он подчеркнул, что в разных частях России очень разные погодные условия. Где-то нужно переобуваться уже в сентябре, а в другом месте можно ездить на летней резине почти до Нового года.

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«Эта идея давно обсуждалась, сначала предлагалось сделать так, чтобы местные органы власти, исходя из климатических условий, сами устанавливали период, когда надо переобувать автомобили, но, по-моему, в действующей редакции это положение не нашло своё отражение», — объяснил Радько.

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