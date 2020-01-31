Автоюрист предложил проверить дороги в России

Радько заявил, что в России на дорогах хаотично расставили множество знаков. Также водители нередко замечают «так называемые частные камеры, чего почти нет нигде в Европе».

«В этой сфере надо навести порядок, провести полнейшее исследование, где у нас какие знаки стоят, прежде чем повышать штрафы. Увеличить наказание — это несложно. Но вот провести ревизию всего дорожного хозяйства — это дело не одного дня. До 2021 года с этим никто не справится, потому что на сегодняшний момент этим вроде бы никто и не занимается», — заметил Радько.

Ранее первый зампред комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков нашел противоречия в инициативе Минюста. Новая редакция КоАП ужесточила наказания за нарушение ПДД.