Автоюрист пояснил, зачем нужны штрафы за выключенные фары

Автомобилистов при помощи камер начнут штрафовать за выключенные габариты и фары дневного света. Такая мера позволит повысить безопасность дорожного движения. считает автоюрист Дмитрий Славнов.

По словам эксперта, правило о езде с выключенными фарами придумали не просто так. Требование ввели после исследований сотрудников, занимающихся безопасностью дорожного движения не только в России, но и по всему миру.

«Инженеры крупных заводов разрабатывают фары таким образом, чтобы при включении двигателя включались дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это отвечает за безопасность — вы выделяетесь и вас видно. Тем более, когда едите на мотоцикле», — отметил Славнов.

Он добавил, что включенные габариты и фары обеспечивают не только безопасность самого водителя, но и окружающих его людей. Автоюрист призвал не пренебрегать правилами безопасности дорожного движения.

«Если это спасет чью-то жизнь и убережет от травм и инвалидности, то я только за», — подчеркнул он.

Славнов напомнил, что сейчас нейросеть уже используют для распознавания, пристегнут ли водитель и не использует ли он гаджеты за рулем. По мнению эксперта, нововведений не нужно бояться, а нужно их запускать и смотреть, работают они или нет. Если что-то не получится, то программу просто свернут.

Ранее гендиректор компании «Астралаб» Сергей Ласкин сообщил, что с помощью камер водителей начнут штрафовать за выключенные ходовые огни и фары ближнего света.