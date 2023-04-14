Транспорт 14 апреля 2023, 15:56 Автоюрист Кузьмина: водителя могут лишить прав за неправильную перевозку бензина

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Канистра с бензином на случай непредвиденных обстоятельств должна находиться в каждой машине. О правилах перевозки горючего рассказала автоюрист Екатерина Кузьмина в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, в одной машине не должно находиться более 240 литров бензина. Никаких специальных разрешений для перевозки горючей жидкости не потребуется, если она находится в предназначенных для этого канистрах.

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Кузьмина отметила, что при перевозке бензина в бутылках от масла или воды водителю может грозить штраф до 2500 рублей или лишение прав на срок до полугода.