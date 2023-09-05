Транспорт 05 сентября 2023, 18:10 Автоюрист Екатерина Кузьмина рассказала, как изменится порядок установки дорожных камер осенью 2024 года Автоюрист Кузьмина: для камер в патрульных машинах ГИБДД действуют иные нормы

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К осени 2024 года необходимо будет привести все камеры на дорогах и дорожные знаки в порядок, установленный нормами закона. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала тульский автоюрист Екатерина Кузьмина.

В случае несоблюдения правил водители будут иметь право обжалования полученных штрафов от средств видеофиксации. Причем это касается именно автоматических камер. По словам Кузьминой, если камера предназначена для фиксации нарушения, то на нее распространяются установленные законом правила.

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Для камер в патрульных машинах ГИБДД существуют другие нормативные акты.

Осенью 2024 года в России вступят в силу поправки в закон об установке на дорогах автоматических камер, фиксирующих нарушения ПДД.