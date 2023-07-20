Транспорт 20 июля 2023, 16:16 Автоинструктор Шебанина посоветовала использовать ручник и понижать передачи при отказе тормозов

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Если в автомобиле отказали тормоза, есть несколько способов остановить машину. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала автоинструктор Екатерина Шебанина.

По ее словам, алгоритм действий при возникновении проблемы зависит от нескольких факторов. Если у машины механическая коробка передач, то можно попробовать так называемое торможение двигателем. Для этого постепенно переключаются на пониженные передачи до полной остановки авто. Этот же способом можно попробовать и на АКПП, если у нее есть переход на ручное управление.

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Если скорость машины совсем небольшая, то спасет ручник. Но при средней или высокой — есть серьезный риск блокировки колес и неконтролируемого заноса. Наконец, в самых крайних случаях, когда все остальные варианты не сработали, стоит использовать препятствия. Это могут быть деревья, стена, разделительное сооружение.

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