Автоэксперт назвал странным решение Renault о временном уходе из РФ

Автоэксперт Алексей Аксенов обсудил с порталом News.ru решение французского концерна Renault приостановить работу в России на фоне событий, происходящих на Украине.

Аксенов назвал Renault очень сильным игроком на российском рынке. По его мнению, решение французской компании сильно ударит по отечественной промышленности, так как ее продукцию в стране невозможно полностью заменить из-за тесной связи с «АвтоВАЗом».

«Странное решение Renault, может, им приказали, чтобы делали как все? Для французов это серьезный шаг, для них рынок РФ в приоритете», — цитирует специалиста сайт kp.ru.