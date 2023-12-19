Автоэксперты «За рулем» порекомендовали автомобилистам присмотреться к Toyota Yaris Cross и Toyota Frontlan

Автомобиль марки Toyota Yaris Cross в максимальной комплектации, который выпускают на французских и японских заводах, стал доступен в России. Модель стоимостью 2,9 миллиона рублей имеет полуторалитровый атмосферный агрегат в 120 лошадиных сил в паре с вариатором, сообщили эксперты сайта «За рулем».