19 декабря 2023, 14:16
Автоэксперты «За рулем» порекомендовали автомобилистам присмотреться к Toyota Yaris Cross и Toyota Frontlan
Автомобиль марки Toyota Yaris Cross в максимальной комплектации, который выпускают на французских и японских заводах, стал доступен в России. Модель стоимостью 2,9 миллиона рублей имеет полуторалитровый атмосферный агрегат в 120 лошадиных сил в паре с вариатором, сообщили эксперты сайта «За рулем».
Как написал «ФедералПресс», российским автомобилистам также рекомендуют присмотреться к Toyota Frontlander стоимостью 3,7 миллиона рублей. Кроссовер оснащен мотором мощностью 171 лошадиная сила и системой переднего привода.
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Среди корейских вариантов можно рассмотреть минивэн Hyundai Custo за 5,2 миллиона рублей. Некоторые модели имеют турбированные моторы.
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