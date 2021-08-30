Автоэксперты составили топ популярных машин в Китае в 2021 году

Автоэксперты рассказали, какие автомобили пользуются наибольшим спросом в Китае в этом году. Об этом сообщил NJcar.

Последнее место в этой рейтинге занял электрокар Wuling Hongguang Mini EV. Всего в Китае приобрели 187 тысяч экземпляров. Мощность автомобиля составляет 127 лошадиных сил. Он может развивать максимальную скорость 100 километров в час.

Четвертое место досталось Toyota Corolla — 198 тысяч экземпляров. Автомобиль обладает безальтернативным 1,6-литровым 122-сильным двигателем в паре с шестиступенчатой МКПП или вариатором, передали Nation News.

На третьем месте обосновался кроссовер Haval H6. Его приобрели более 206 тысяч китайцев. Он оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 лошадиных сил.

Второе место досталось седану Volkswagen Lavida. В 2021-м году удалось продать 250 тысяч экземпляров. Автомобиль может быть оборудован 1,5-литровым 116-сильным атмосферником или турбодвигателями на 1,2 и 1,4 литра с отдачей 116 и 150 лошадиных сил.

Первое место отошло Nissan Sylphy. Всего его приобрели 286 тысяч человек. В автомобиле установлен двигатель объемом 1,6 литра на 123 лошадиные силы в паре с механикой или вариатором Xtronic CVT