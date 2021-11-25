Автоэксперты развеяли миф о высокооктановом бензине

Эксперты журнала «За рулем» развеяли миф о бензине с высоким октановым числом. По их словам, он не может увеличить эффективность атмосферных двигателей. Их слова процитировало ИА Nation News.

Некоторые автовладельцы считают, что топливо АИ-98 или АИ-100 может быть эффективнее, чем АИ-95 или АИ-92. То есть на их взгляд, первые увеличивают взрывное горение и обеспечивают мощность при больших нагрузках. Однако такое утверждение может быть верным в случае определенных видов двигателей.

По словам автоэкспертов, бензин АИ-98 или АИ-100 усилит работу турбированных моторов пятого или шестого экологического класса с малым рабочим объемом. А для обычного мотора топливо с большим октановым числом может даже оказаться вредным. Причиной тому служит неконтролируемое сгорание.

Главным отличием АИ-98 от АИ-100 является степень очистки, а также снижение вредных веществ в выхлопных газах.