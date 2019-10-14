Автоэксперты развеяли массовое заблуждение водителей о «всепогодности» кондиционеров
Автоэксперты развеяли заблуждение многих водителей, которые считают кондиционер «всепогодным» устройством, сообщило ИА Nation News со ссылкой на профильные СМИ.
По данным информагентства, есть предельные температуры, при которых компрессор кондиционера отключается автоматически и перестает функционировать. Например, в моделях Renault он отключается при +3 за бортом, в Porshe, Skoda, Kia — при температуре ниже двух градусов, в BMW — при нулевой температуре.