Автоэксперты развеяли массовое заблуждение водителей о «всепогодности» кондиционеров

По данным информагентства, есть предельные температуры, при которых компрессор кондиционера отключается автоматически и перестает функционировать. Например, в моделях Renault он отключается при +3 за бортом, в Porshe, Skoda, Kia — при температуре ниже двух градусов, в BMW — при нулевой температуре.