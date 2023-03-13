Транспорт 13 марта 2023, 12:46 Автоэксперты рассказали, в каких случаях водителя могут лишить прав за перевозку велосипеда

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При неправильной перевозке велосипеда водителя могут оштрафовать и лишить прав. О том, в каких случаях у автомобилиста могут возникнуть проблемы, сообщил сайт NJcar.

Для перевозки велосипеда на крыше автомобиля необходимо убедиться, что машина для этого предназначена. По правилам дорожного движения, любые видоизменения конструкций транспорта должны быть зарегистрированы и указаны в документах.

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Как сообщило Nation News, лишить прав могут и за неправильное крепление для перевозки велосипеда на задней двери, при котором двухколесный транспорт закроет номерной знак.

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