Автоэксперты рассказали, в чем могут быть сложности при производстве нового «Москвича»

Накануне появилась новость о том, что производство машин под брендом «Москвич» планируют возобновить. Автоэксперты высказались по этому поводу, передала «Вечерняя Москва».

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, что на данный момент существует сложность с поставками деталей. При этом затруднения распространяются в том числе и на Китай.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что сложности также заключаются и в финансовом аспекте воссоздания автомобиля, а также в отсутствии оснастки, сообщило ИА НСН.