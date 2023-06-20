Транспорт 20 июня 2023, 17:24 Автоэксперты рассказали, на что чаще всего опираются покупатели, выбирая подержанное авто Эксперты сервиса «Автотека»: почти все покупатели проверяют машины на нахождение в розыске

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Эксперты сервиса «Автотека», сайта бесплатных объявлений Avito и международной исследовательской компании Ipsos выяснили, на что в первую очередь опираются покупатели автомобилей при выборе машины. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Покупатели в социологическом опросе написали, что всегда смотрят на чистоту машины, а также проверяют, находится ли она в розыске. Так ответили 81% респондентов.

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Около 45% смотрят, чтобы автомобиль не попадал в серьезное ДТП. Автоэксерты уверяют, что после аварий технические системы автомобиля получают скрытые повреждения, которые дают о себе знать лишь со временем.

Примерно 42% респондентов ответили, что всегда смотрят на цены, поскольку на вторичном рынке существует слишком большой разброс стоимости автомобилей.