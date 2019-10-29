Автоэксперты рассказали, какие шины выбрать на зиму для городских дорог

Координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел отмечает, что покупать исключительно шипованные шины не стоит, так как они необходимы для постоянной езды по льду.

«Если человек перемещается только по городу, а тем более если этот город — Москва, то большой нужды ни в шипах, ни в „липучке“ (фрикционные шины) нет», — сказал специалист и отметил, что в таком случае нужно покупать хорошую зимнюю резину.

При частых поездках за пределы города эксперт советует брать все же шипованную резину. По словам Орла, это нужно для того, чтобы «и в городе, и за городом себя уверенно чувствовать». Эксперт отметил, что выбор шины зависит от места, где эксплуатируется машина.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин также считает, что для города не нужны шипованные шины.

«Если чаще всего эксплуатируется на трассах, которые более-менее чистят, в городе, то тогда даже и шипы не нужны, шипы — для льда. „Липучка“ — очень странная альтернатива», — объяснил он.

По словам Травина, выбор между шипами и «липучкой» зависит от уровня вождения водителя и его привычек.