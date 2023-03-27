Транспорт 27 марта 2023, 18:51 Автоэксперты рассказали, как законным образом понизить мощность двигателя для уменьшения транспортного налога

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Автомобили имеют разную паспортную мощность, из-за чего владельцу приходится платить повышенный транспортный налог. О законных способах снизить его сообщил сайт NJcar.

Отмечается, что для начала водителю необходимо обратиться в испытательную лабораторию, после чего получить разрешение на снижение мощности силового агрегата. Затем автовладельцу следует обратиться в сервисный центр для замены прошивки блока управления ДВС.

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Как сообщило Nation News, собрав весь пакет документов, владельцу нужно вернуться в ГИБДД для исправления мощности двигателя в техпаспорте машины.