Автоэксперты предрекли рост цен на иномарки в России

Цены на иномарки в России могут вырасти в связи с повышением утилизационного сбора. Об этом рассказала газета «Известия».

Базовая ставка утилизационного сбора, который планируют в очередной раз повысить в России, может вырасти на 20-187,5 тысячи рублей, в зависимости от конкретного типа транспортного средства.

В Минпромторге сообщили, что существенного роста цен на иностранные авто не произойдет. В ведомстве отметили, что доля утилизационного сбора от стоимости иномарок составляет около 5%, напомнив, что пошлина на ввоз легковых авто из-за рубежа в 2019 году была снижена с 20% до 15%. В Минэкономразвития заявили, что повышение ставки утилизационного сбора почти не отразится на ценах, так как основная часть продаваемых автомобилей производится на территории страны.

Основатель сети автосалонов Frеsh Аutо Денис Мигаль заявил, что с повышением утилизационного сбора цены на ввозимые из-за границы иномарки могут вырасти примерно на 70 тысяч рублей.

«Модели, производство или сборка которых локализованы в России, тоже подорожают, так как зависят от импортных комплектующих», — высказал мнение эксперт.

Повышению цен на импортные автомобили способствуют и ряд других факторов, среди которых — дефицит машин, инфляция и курс валют, отметил глава ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.