Автоэксперты перечислили плюсы и минусы электромобилей

Автомобильные эксперты рассказали, какие достоинства и недостатки есть у автомобилей с электрическим силовым агрегатом. Об этом написало ИА Nation News.

Одним из плюсов таких машин является их экономичность. То есть зарядить данное транспортное средство гораздо дешевле, чем заправлять автомобиль бензином, дизельным топливом или газом.

К тому же такие автомобили не издают сильного шума и имеют повышенный ресурс силовой установки.

К главным минусам эксперты отнесли высокую стоимость. Подобный автомобиль может позволить себе далеко не каждый гражданин среднего достатка. Кроме того, электромобили имеют ограниченный запас хода.