Автоэксперты оценили идею с установкой алкозамков

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заметил, что в России практически нет производства алкозамков. По его словам, лишь одно предприятие заявляет о готовности их создавать.

«Вместе с тем нет понимания того, как будет работать алгоритм этого замка, а пока нет никаких стандартов», — отметил специалист.

В свою очередь защитник прав автомобилистов, лидер общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов пояснил, что в РФ могут сделать только корпуса для алкозамков, а иностранные компании создают «начинку» этих устройств.

Эксперт добавил, что автомобилистам придется потратить около 150 тысяч на систему, которая будет надежно работать в салоне машины.

«При этом стоит отметить, что средняя стоимость автомобиля россиянина — примерно 400 тысяч рублей. Выходит, сейчас их вынуждают потратить еще четверть средств от стоимости авто на систему, которая непонятно как работает», — обратил внимание собеседник информагентства.