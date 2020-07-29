facebook_pixel
    29 июля 2020, 16:56

    Автоэксперты оценили идею с установкой алкозамков

    Артур Блянихов

    Автоэксперты обсудили с ИА Ura.ru инициативу российского Минпромторга разработать концепцию по массовой установке алкозамков в автомобилях. Это приборы, которые блокируют зажигание при выявлении алкоголя в воздухе.

    Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заметил, что в России практически нет производства алкозамков. По его словам, лишь одно предприятие заявляет о готовности их создавать.

    «Вместе с тем нет понимания того, как будет работать алгоритм этого замка, а пока нет никаких стандартов», — отметил специалист.

    В свою очередь защитник прав автомобилистов, лидер общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов пояснил, что в РФ могут сделать только корпуса для алкозамков, а иностранные компании создают «начинку» этих устройств.

    Эксперт добавил, что автомобилистам придется потратить около 150 тысяч на систему, которая будет надежно работать в салоне машины.

    «При этом стоит отметить, что средняя стоимость автомобиля россиянина — примерно 400 тысяч рублей. Выходит, сейчас их вынуждают потратить еще четверть средств от стоимости авто на систему, которая непонятно как работает», — обратил внимание собеседник информагентства.

    Новости SMI.FM