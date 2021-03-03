Автоэксперты обозначили неактуальность электрокаров для РФ

Автоэксперт Максим Едрышов заметил, что в России не наблюдается заинтересованности государства в развитии электрокаров, поскольку РФ является нефтедобывающей страной и это ей невыгодно. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.

«Не знаю, заменят ли они полностью автомобили с классическими видами топлива. Но электроавтомобилей с каждым годом будет становиться все больше и больше», — отметил Едрышов.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук согласился, что развитие электротранспорта для РФ неактуально.

«Думаю, когда у нас нефть кончится, у нас это станет актуально. Я думаю, когда все уже будут летать на машинах, мы в России, может быть, начнем ездить на электромобиле», — добавил собеседник информагентства.