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    03 марта 2021, 20:07

    Автоэксперты обозначили неактуальность электрокаров для РФ

    Артур Блянихов

    Автоэксперт Максим Едрышов заметил, что в России не наблюдается заинтересованности государства в развитии электрокаров, поскольку РФ является нефтедобывающей страной и это ей невыгодно. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.

    «Не знаю, заменят ли они полностью автомобили с классическими видами топлива. Но электроавтомобилей с каждым годом будет становиться все больше и больше», — отметил Едрышов.

    Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук согласился, что развитие электротранспорта для РФ неактуально.

    «Думаю, когда у нас нефть кончится, у нас это станет актуально. Я думаю, когда все уже будут летать на машинах, мы в России, может быть, начнем ездить на электромобиле», — добавил собеседник информагентства.