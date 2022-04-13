Автоэксперты объяснили, запчасти каких машин крадут чаще всего

Специалисты рассказали «Газете.ru», какие модели авто попадают в поле интересов злоумышленников, которые крадут дорогостоящие детали с целью дальнейшей продажи.

Среди таких деталей выделяют каталитические нейтрализаторы, боковые зеркала и фары головного света.

«Если говорить о фарах, то это Volkswagen, Land Rover, Porsche, Audi», — перечислил руководитель центра «Угона.нет» Алексей Курчанов.

По его словам, зеркала в основном крадут с Mercedes-Benz, BMW и других немецких моделей. Это объясняется легкостью демонтажа и дороговизной запчастей.