Автоэксперты объяснили, почему женщины водят безопаснее мужчин

Женщины водят автомобиль аккуратнее мужчин из-за инстинкта самосохранения и законопослушности. Если половину движения займут они, на дорогах станет безопаснее. Об этом заявили РИА «Новости» руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев и другие автоэксперты.

«Есть одно изречение профессора по безопасности, моего коллеги. Он говорит так: „В России на дорогах безопасность изменится в лучшую сторону, когда будет как минимум 50% за рулем женщин. <…> У женщин более развит инстинкт самосохранения, безопасности за детей, за семью“», — объяснил он.

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты РФ Александр Холодов добавил, что стиль вождения в зависимости от пола различается. Обычно женщины выигрывают. Они не превышают скорость, не делают опасных маневров и не нарушают ПДД. Однако в стрессовой ситуации, по его мнению, мужчины реагируют лучше.

Если же женщина за рулем совершает нарушение, ей, заявил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, делают послабления.

«Я считаю, это абсолютно правильно. Это никак не должно ущемлять женщину. Наоборот, это говорит, что отношение к ней более внимательное, трепетное», — сказал Виктор Травин.