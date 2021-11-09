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    09 ноября 2021, 15:26

    Автоэксперты объяснили, как спасти замки в автомобиле от замерзания

    Петр Шкуматов предложил смазать уплотнители дверей силиконовой смазкой до наступления морозов

    Оксана Лавнюженко

    Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов дал советы автовладельцам по поводу того, как спасти замки у машин от замерзания. По словам специалиста, до наступления морозов необходимо обработать уплотнители на дверях силиконовой смазкой. Об этом написал сайт Ura.ru.

    Автоэксперты объяснили, как спасти замки в автомобиле от замерзания

    «Для того, чтобы замки и двери на автомобилях не замерзали зимой, необходимо купить в супермаркете силиконовую смазку. Стоит она 20 рублей. Берете обычную тряпку, выливаете туда силиконовую массу и смазываете по внешнему периметру все резинки уплотнителя всех дверей. Многие автомобилисты дергают двери до того момента, пока она не откроется. Очень часто она открывается вместе с куском резинового уплотнителя, и в итоге водитель попадает на гораздо большие деньги, нежели 20 рублей», — сказал специалист.

    Он отметил, что если замки в водительской двери уже успели замерзнуть, надо попытаться открыть другие двери. После того, как машина будет заведена, а обогрев включен, можно аккуратно попробовать открыть водительскую дверь.

    При этом президент Федерации автовладельцев России Максим Едрышев посоветовал не отогревать замки с помощью горячей воды. По его словам, на какое-то время все разморозится, однако если тепла не хватит, то замки замерзнут еще сильнее. Такими действиями автовладелец может повредить лакокрасочное покрытие.