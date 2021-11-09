Автоэксперты объяснили, как спасти замки в автомобиле от замерзания

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов дал советы автовладельцам по поводу того, как спасти замки у машин от замерзания. По словам специалиста, до наступления морозов необходимо обработать уплотнители на дверях силиконовой смазкой. Об этом написал сайт Ura.ru.

«Для того, чтобы замки и двери на автомобилях не замерзали зимой, необходимо купить в супермаркете силиконовую смазку. Стоит она 20 рублей. Берете обычную тряпку, выливаете туда силиконовую массу и смазываете по внешнему периметру все резинки уплотнителя всех дверей. Многие автомобилисты дергают двери до того момента, пока она не откроется. Очень часто она открывается вместе с куском резинового уплотнителя, и в итоге водитель попадает на гораздо большие деньги, нежели 20 рублей», — сказал специалист.

Он отметил, что если замки в водительской двери уже успели замерзнуть, надо попытаться открыть другие двери. После того, как машина будет заведена, а обогрев включен, можно аккуратно попробовать открыть водительскую дверь.

При этом президент Федерации автовладельцев России Максим Едрышев посоветовал не отогревать замки с помощью горячей воды. По его словам, на какое-то время все разморозится, однако если тепла не хватит, то замки замерзнут еще сильнее. Такими действиями автовладелец может повредить лакокрасочное покрытие.