Транспорт 16 января 2023, 12:55 Автоэксперты NJcar: сильное хлопанье дверьми приводит к поломке замков в дверях автомобилей

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Автоэксперты издания NJcar рассказали, какие действия чаще всего приводят к поломке дверей в машинах.

По словам специалистов, сильное хлопанье дверьми приводит к поломке замков, которые быстро изнашиваются с каждым последующем хлопком. Чаще всего молодые люди любят опираться на двери, проводя время на парковках. Такие действия, по словам автоэкспертов, также приводят к поломке дверей, написало ИА Nation News.

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Специалисты посоветовали бережно открывать двери, чтобы не перегружать петли. При сильных порывах ветра и плохих погодных условиях рекомендуется придерживать двери, чтобы не срабатывал ограничитель.

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