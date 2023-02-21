Транспорт 21 февраля 2023, 12:37 Автоэксперты NJcar: на современных машинах опасно долго крутить стартер при запуске

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Автоэксперты NJcar объяснили, почему не стоит долго крутить стартер при запуске двигателя в современном автомобиле. Так у машины могут возникнуть проблемы с обмотками, щетками и подшипниками.

Специалисты напомнили автовладельцам, что если механизм стартера долгое время вращается без запуска двигателя, это может означать, что бендикс поломан. Несмотря на то, что запуск двигателя не происходит, в цилиндрах осуществляется нерегулярное возгорание горючей смеси, написало ИА Nation News.

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Долго вращающийся стартер провоцирует попадание бензина в камеру сгорания и, таким образом, смывает часть масла.

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