13 февраля 2023, 15:48
Автоэксперты NJcar: глушить двигатель машины на АЗС нужно обязательно
Автоэксперты в разговоре с изданием NJcar объяснили, зачем глушить двигатель автомобиля на АЗС. По их словам, часть несгоревшего топлива может выбрасываться через выхлопную трубу с искрами, что создает угрозу возгорания паров бензина.
Эксперты напоминают, что на автомобилях с пробегом нередко удаляют катализатор. Зажигание в них может работать с перебоями, написало ИА Nation News.
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Автомобилистов предупредили, что работающий мотор при заправке также может вызвать проблемы с самим автомобилем, когда засоряются детали топливной системы.
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