Транспорт 10 мая 2023, 12:00 Автоэксперты NJcar: долги продавца машины могут стать причиной отказа в постановке авто на учет

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При покупке автомобиля на вторичном рынке необходимо внимательно проверять все документы. О том, в каких случаях ГИБДД может отказать в регистрации авто, сообщили автоэксперты сайта NJcar.

Отмечается, что проблемы с регистрацией машины могут возникнуть из-за долгов продавца и его алиментных обязательств. Кроме того, в постановке авто на учет откажут в случае, если покупатель предоставит документы с ошибками в паспортных данных.

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Как сообщили «Народные новости», на учет также не поставят машину с измененным номером кузова и угнанное авто.