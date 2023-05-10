10 мая 2023, 12:00
Автоэксперты NJcar: долги продавца машины могут стать причиной отказа в постановке авто на учет
При покупке автомобиля на вторичном рынке необходимо внимательно проверять все документы. О том, в каких случаях ГИБДД может отказать в регистрации авто, сообщили автоэксперты сайта NJcar.
Отмечается, что проблемы с регистрацией машины могут возникнуть из-за долгов продавца и его алиментных обязательств. Кроме того, в постановке авто на учет откажут в случае, если покупатель предоставит документы с ошибками в паспортных данных.
Реклама
Как сообщили «Народные новости», на учет также не поставят машину с измененным номером кузова и угнанное авто.
Машины
Реклама
Реклама