15 марта 2023, 16:48
Автоэксперты назвали самый непопулярный для угона автомобиль в России
Самой неугоняемой машиной в России стала модель Peugeot 308. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Автотека».
С октября 2022 года по март 2023 года именно автомобиль Peugeot 308 ни разу не был указан в отчетах по угону среди проверенных машин.
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По данным сайта kp.ru, лидерами этого рейтинга также стали модели Renault Kaptur, Toyota Avensis, Opel Corsa и Skoda Fabia.
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