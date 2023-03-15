Транспорт 15 марта 2023, 16:48 Автоэксперты назвали самый непопулярный для угона автомобиль в России

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Самой неугоняемой машиной в России стала модель Peugeot 308. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Автотека».

С октября 2022 года по март 2023 года именно автомобиль Peugeot 308 ни разу не был указан в отчетах по угону среди проверенных машин.

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По данным сайта kp.ru, лидерами этого рейтинга также стали модели Renault Kaptur, Toyota Avensis, Opel Corsa и Skoda Fabia.

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