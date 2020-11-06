Автоэксперты назвали пять лучших бюджетных кроссоверов этого года

На первом месте оказался кроссовер Nissan Juke. Так, подержанная машина в хорошем состоянии с вариатором, кондиционером и с пробегом до 90 тысяч километров обойдется приблизительно в 850 тысяч рублей. Вторым в списке стало авто Chery Tiggo 5. Модель оснащена хорошей мультимедийной системой, а интерьер салона довольно эргономичен. Средняя цена иномарки составляет чуть более 750 тысяч рублей.

Также в перечень включили подержанный Opel Mokka I в базовой комплектации. Его стоимость примерно как у предыдущего авто. Минус машины в том, что она не подойдет для семей из-за недостаточно просторного салона.

На четвертой позиции кроссовер Renault Kaptur I. На вторичном рынке за автомобиль 2017 года нужно будет заплатить около 770 000 рублей. Заключительным в списке стал Renault Duster I. Экземпляр 2016 года можно купить за 800 тысяч рублей.