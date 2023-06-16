Транспорт 16 июня 2023, 18:40 Автоэксперты назвали низкую цену на седаны причиной их популярности среди россиян

Читать 360tv в

Наибольшей востребованностью у российских водителей пользуются седаны. Популярность автомобилей объясняется их низкой ценой, сообщили автоэксперты сайта NJcar.

Отмечается, что самыми бюджетными моделями в кузове седан являются отечественные машины Lada Granta и Lada Vesta. Кроме того, востребованность седанов эксперты связывают с популярностью четырехдверок в СССР.

Реклама

Как сообщили «Народные новости», преимущества этих автомобилей заключаются в отличной аэродинамике и отдельном багажнике.