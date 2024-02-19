Транспорт 19 февраля 2024, 11:46 Автоэксперты «Авторевю»: китайские автомобили обладают низкой защитой от электронного взлома

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Автоэксперты «Авторевю» назвали главные недостатки китайских автомобилей. По их словам, они обладают низкой защитой от электронного взлома, что позволяет мошенникам легко прописать дополнительные ключи или метки.

Как написал «ФедералПресс», штатный иммобилайзер практически любого китайского авто легко обезвредить, подключившись к диагностическому разъему. Найти электронные коды и конфигурации ключей можно даже в интернете.

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Эксперты добавили, что двери китайских машин просто взломать и механически с помощью отмычки. Без труда можно вскрыть и капот автомобиля.