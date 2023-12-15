Транспорт 15 декабря 2023, 15:48 Автоэксперт Зотов заявил, что за последние 10 лет такси стало гораздо безопаснее

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За последние 10 лет значительно повысилась безопасность в такси. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на председателя Общероссийского объединения пассажиров Илью Зотова.

По его словам, еще в начале 2010-х в такси творился настоящий хаос. Сейчас ситуация значительно улучшилась, в частности, благодаря и страхованию на время поездки. Кроме того, Зотов добавил, что извозом должны заниматься профессионалы.

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«Этим вопросом прежде всего, мне кажется, нужно заниматься именно профессиональными водителями, чтобы отрасль была для профессионалов», — сказал эксперт.

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