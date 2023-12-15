Транспорт 15 декабря 2023, 12:26 Автоэксперт Зиновьев предложил седан Volkswagen Jetta как вариант к покупке до 500 тысяч рублей

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Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, какой качественный б/у автомобиль можно купить за 500 тысяч рублей. Речь идет о седане Volkswagen Jetta V, сообщил RuNews24.ru.

По словам специалиста, за указанную стоимость можно найти машину с пробегом до 200 тысяч километров. Данная модель имеет крепкую подвеску и устойчивость к коррозии.

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Надежностью обладает 8-клапанный двигатель BSE 1.6. Его ресурс составляет 500 тысяч километров, добавил Зиновьев.