Транспорт 13 марта 2024, 12:02 Автоэксперт Зиновьев назвал Honda Fit Crosstar выгодной покупкой по параллельному импорту

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Автоэксперт Сергей Зиновьев составил список доступных иномарок, ввезенных в Россию по параллельному импорту. Доля таких транспортных средств от общего числа на рынке РФ составляет 10-15%, отметил специалист в беседе с сайтом «За рулем».

В перечень попали модели, стоимость которых едва превышает три миллиона рублей. Так, Зиновьев посоветовал обратить внимание на Honda Fit Crosstar. Машина отличается качественной сборкой.

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Кроме того, эксперт рекомендовал присмотреться к таким вариантам, как Kia Stonic/Kia KX1 и Skoda Octavia, добавил «ФедералПресс».