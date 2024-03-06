Транспорт 06 марта 2024, 17:42 Автоэксперт Житнухин посоветовал присмотреться к машинам из КНР при выборе иномарки

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Россиянам при выборе иномарки стоит присмотреться к ассортименту автомобилей из Китая. Они не уступают в качестве ушедшим с рынка иномаркам, сообщил автоэксперт Евгений Житнухин в беседе с Lenta.ru.

По его словам, у китайских автоконцернов, представленных на российском рынке, нет никаких перебоев с комплектующими. Владельцам этих машин не приходится долгое время ждать требуемую запчасть, сообщил сайт kp.ru.

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«Китайские авто не уступают ушедшим иномаркам в качестве, а в техническом оснащении даже выигрывают у многих моделей. Поэтому рекомендую присмотреться к ассортименту авто из КНР, тем более с каждым годом он увеличивается», — отметил Житнухин.