Транспорт 16 февраля 2024, 11:51 Автоэксперт Житнухин посоветовал покупать отечественные или китайские авто из-за более дешевого обслуживания

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Для россиян при текущем положении дел наиболее выгодным вложением станет покупка отечественного или китайского авто. Об этом Lenta.ru рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

По его словам, во-первых, у этих машин адекватное соотношение цены и качества. Кроме того, они не слишком дороги в обслуживании в отличии от других иномарок, которые можно сейчас купить по параллельному импорту. И запчасти на которые достать сейчас далеко не всегда легко.

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«Сейчас нет дефицита комплектующих для китайских и отечественных авто, на них распространяется гарантия от производителя, а также нет сложностей с диагностикой. В то время как многие владельцы авто, ввезенных в РФ по параллельному импорту, испытывают такие трудности», — подчеркнул эксперт.

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