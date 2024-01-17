17 января 2024, 17:33
Автоэксперт Житнухин: новые машины могут подорожать в РФ на 40%
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин рассказал, что будет с продажей машин в РФ в 2024 году. Его слова опубликовала Lenta.ru.
По мнению эксперта, стоимость новых транспортных средств поднимется на 20-40%. Причиной подорожания станет рост утилизационного сбора, добавило ИА НСН.
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Однако снизить темп увеличения цен позволит расширение линейки предложений китайских и российских машин, пояснил специалист.
Машины
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