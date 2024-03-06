06 марта 2024, 16:43
Автоэксперт Житнухин назвал Lada Vesta самым надежным российским автомобилем
Lada Vesta считается одним из самых надежных и востребованных автомобилей российского производства. Об этом рассказал эксперт автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в беседе с «Российской газетой».
По его словам, успех модели обеспечили повышенный уровень безопасности для водителя и пассажиров. Также покупателей привлекают в машине фронтальные подушки безопасности, электропривод и обогрев зеркал, сообщили «Известия».
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Кроме того, к надежным российским автомобилям можно отнести модели Lada Granta Cross и Niva Travel. Эти машины достаточно неприхотливы в эксплуатации, отметил Житнухин.
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Lada
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