Транспорт 06 марта 2024, 16:43 Автоэксперт Житнухин назвал Lada Vesta самым надежным российским автомобилем

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Lada Vesta считается одним из самых надежных и востребованных автомобилей российского производства. Об этом рассказал эксперт автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в беседе с «Российской газетой».

По его словам, успех модели обеспечили повышенный уровень безопасности для водителя и пассажиров. Также покупателей привлекают в машине фронтальные подушки безопасности, электропривод и обогрев зеркал, сообщили «Известия».

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Кроме того, к надежным российским автомобилям можно отнести модели Lada Granta Cross и Niva Travel. Эти машины достаточно неприхотливы в эксплуатации, отметил Житнухин.