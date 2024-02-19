Транспорт 19 февраля 2024, 16:55 Автоэксперт Житнухин назвал Hyundai Sonata с моторами 2.0 и 2.5 самыми ненадежными автомобилями

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Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в разговоре с «Российской газетой» назвал автомобили марки Hyundai с двигателями объемом 2.0 и 2.5 литра самыми ненадежными.

Он объяснил это тем, что практически у всех моделей корейской марки время от времени появляются проблемы с трансмиссией и карданным валом. На пробеге около 100 тысяч километров может выйти из строя передняя крестовина кардана, написали «Известия».

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Также автомобили Hyundai, привезенные из-за рубежа, не адаптированы к условиям эксплуатации в России, добавил Житнухин.